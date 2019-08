Politie zoekt getuigen van steekincident in Sneek

Sneek – Een 33-jarige vrouw uit Sneek raakte dinsdag 13 augustus om 16.05 uur gewond. Een man viel haar met een steekwapen aan, nabij het parkeerterrein van een supermarkt op de Oude Oppenhuizerweg. De dader vluchtte weg, maar enige tijd later konden agenten op de A7 ter hoogte van Luxwoude een 47-jarige man uit Groningen aanhouden die ze ervan verdenken de vrouw te hebben gestoken. De vrouw raakte gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

De politie is op zoek naar getuigen van het incident die nog niet met de politie hebben gesproken. Voor het onderzoek is het belangrijk zo veel mogelijk mensen te spreken om zo een zo volledig mogelijk beeld te kunnen reconstrueren. Heb je bijvoorbeeld iets opvallend gezien vlak voor of na het incident? Of weet je iets via andere wegen over dit incident? Neem dan contact op met de districtsrecherche Fryslân via 0900-8844. Anoniem mag ook, dat kan via 0800-7000.