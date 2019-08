Sneek- De afgelopen tijd zijn er diverse brandstichtingen geweest in de wijk Lemmerweg-West. Heeft u iets verdachts gezien of gehoord dan komen wij graag met u in contact via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. De recherche heeft de zaken inmiddels in onderzoek.