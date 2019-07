Lichaam gevonden in water bij strand Makkum

Makkum – De politie heeft vrijdagochtend bij het strand van Makkum een lichaam in het water gevonden. Er wordt rekening dat het gaat om de vrouw die donderdagavond als vermist werd opgegeven.

Donderdag aan het einde van de middag werd de kustwacht gealarmeerd dat er een vrouw van een opblaasbaar vlot was gevallen. Daarna werden de hulpdiensten ingeschakeld.

Het is voor de politie nog niet helemaal duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld donderdagavond. “We zijn nog met mensen in gesprek, dus het beeld is nog niet helemaal compleet”, vertelt Ernest Zinsmeyer van de politie. “De melding werd eerst bij de kustwacht gedaan.” Er is donderdagavond tot laat gezocht naar de vrouw. Hierbij werd gebruik gemaakt van drie reddingsboten en een speciale sonarboot.

Het strand is gewoon weer toegankelijk, al zijn er wel afzettingen voor de veiligheid in verband met aflandige wind.

Bron: www.omropfryslan.nl

Foto: Omrop Fryslân, Aise van Beets