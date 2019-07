Fietseigenaren gezocht

Sneek- We blijven de berichten van politie Sneek e.o. toch maar even delen. Wie weet kunnen wij door plaatsing de fietseigenaren weer herenigen met de tweewielers.

“Eigenaren gezocht! Op dit moment loopt er een onderzoek en zijn er door de politie diverse fietsen aangetroffen. Herkent u een van de fietsen op de foto of weet u wie de eigenaar is? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt bellen via 0900-8844 of voor het anoniem melden, met 0800-7000. U bent natuurlijk ook van harte welkom aan het politiebureau.”