Makkum – De brandweer is zondagochtend in actie gekomen om een charterschip in Makkum leeg te pompen. Het schip lag aan de Workumerdijk toen het lek werd ontdekt.

Om te voorkomen dat het schip in de problemen zou komen, is de brandweer gestart met het leegpompen van het schip. Hoe het lek kon ontstaan, is nog niet bekend.