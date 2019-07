Sneek-Zondagmorgen 30 juni 2019 omstreeks 02.30 uur heeft er een geweldincident plaatsgevonden aan de Groenedijk te Sneek. Het slachtoffer werd ter hoogte van het bruggetje vastgepakt en van zijn fiets getrokken. Het slachtoffer wist te ontkomen. De fiets is later in de sloot teruggevonden. Heeft u iets gezien of gehoord dan komen we graag met u in contact via 0900-8844 o.v.v 2019169473. Voor het anoniem melden kunt u bellen met 0800-7000.