De Confrontatie: Jezelf onder invloed terugzien

Sneek- In Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren gaan politie, beide gemeenten en Halt, experimenteren met het gebruik van camerabeelden als feedback naar ouders en minderjarigen die bekeurd zijn voor openbare dronkenschap.

Camerabeelden

‘In samenwerking met onze partners willen we overmatig alcoholgebruik, openbaar dronkenschap en misdragingen bij minderjarigen aanpakken met als doel dit in de toekomst te voorkomen. Het basisteam Sneek heeft drie bodycams. Als we een minderjarig(e) jongen of meisje op straat aantreffen met afwijkend gedrag, dan maken agenten hier beelden van met de bodycam’, vertelt Laura de Boer, coördinator Jeugd.

Bewust van de risico’s van overmatig alcoholgebruik

‘Binnen een paar dagen na het incident nodigen we de jongen of het meisje en de ouders/begeleider(s) uit voor een gesprek op het politiebureau’, vervolgt De Boer. ‘We confronteren hen met de beelden en willen hen in een gesprek bewust maken van de risico’s van hun vertoonde gedrag, herhaling van overmatig drankgebruik voorkomen en voorkomen dat minderjarigen slachtoffer of dader worden van beroving, mishandeling of zedendelicten. Of het risico dat omstanders filmpjes op social media plaatsen. Dit gesprek is op vrijwillige basis, waarna het beeldmateriaal direct wordt gewist’.

