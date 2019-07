Sneek- Vandagmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een gaslucht in woning aan de dr. Kuyperlaan in Sneek.

Na onderzoek bleek er in paar lege woningen een gaslucht te hangen. De omgeving werd afgezet en enkele woningen direct in de buurt werden ontruimd. Na, dat Liander het gas had afgesloten en de woningen waren geventileerd bleek er na onderzoek dat mogelijk koperdieven hun slag hebben geslagen en de leidingen uit de lege woningen hadden gehaald.

Ook de waterleidingen bleken weg met nodige fonteinen tot gevolg hier voor heeft Vitens water afgesloten. De politie stelt een onderzoek naar deze zeer gevaarlijke diefstal.

Foto’s Jan Douwe Gorter