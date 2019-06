Sneek- De politie zoek getuigen van de vernielingen in Oppenhuizen. In het weekend van 14 tot en met 16 juni 2019 zijn er diverse vernielingen gepleegd in Oppenhuizen aan ‘t Noardein.

Heeft u iets gezien of gehoord? Dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via 0900-8844. ov.v. 2019155646.