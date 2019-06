Man uit Sneek aangehouden na poging tot verkrachting in Leeuwarden

Leeuwarden – In het Westerpark, bij de Vrouwenpoortsbrug, in Leeuwarden heeft zaterdagochtend vroeg een poging tot verkrachting plaatsgevonden. Een getuige zag het rond 5.00 uur gebeuren en greep in. Hij raakte in gevecht met de dader. Die ging er na het gevecht vandoor.

De politie heeft kort daarna een man aangehouden die aan het signalement voldeed. Het gaat om een 28-jarige man uit Sneek. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel onderzocht. Ze is niet gewond geraakt.

De omgeving werd na het incident direct afgesloten. De recherche heeft onderzoek gedaan.

Bron: www.omropfryslan.nl