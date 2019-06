Sneek- Getuigen gezocht. Tussen maandag 27 mei 2019 17.00 uur en dinsdag 28 mei 2019 10.00 uur heeft er wederom een vernieling plaatsgevonden aan een auto die geparkeerd stond in de Gajus Nautastraat te Sneek. Voor de tweede maal is er een band lek gestoken. Heeft u iets gezien? Dan graag contact opnemen via 0900-8844 ovv 2019140650.