Sneek- De sieraden op deze foto zijn aangetroffen. De politie is op zoek naar de eigenaar of iemand die de sieraden herkent. Wanneer u hierover informatie heeft, graag bellen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Uiteraard bent u ook welkom bij ons aan het politiebureau. Vermeld bij uw melding, zaaknummer 2019123499.