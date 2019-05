Politie zoekt getuigen van vernielingen diverse auto’s en woning in de Domp

Sneek – In de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 mei zijn er diverse auto’s en een raam van een woning vernield in de wijk De Domp. Diverse auto’s zijn besmeurd met latex en/of een lijmachtige substantie. Heeft u iets gehoord of gezien of is er onlangs verf of lijm bij u weggenomen? Laat het de politie weten via 0900-8844 of meld anoniem via 0800-7000. o.v.v. zaaknummer 2019118908.