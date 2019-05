Brandweer Fryslân doet onderzoek naar brand op elektrisch schip Sneek

Sneek- Brandweer Fryslân gaat onderzoek doen naar de grote brand aan boord van een elektrisch schip aan de Hendrik Bulthuisweg in Sneek afgelopen zaterdag. Het is nog altijd niet exact duidelijk waardoor de brand werd veroorzaakt. Omdat er steeds meer elektrische schepen komen, is het goed om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. “We zien dit soort boten steeds vaker. Daar moeten we zeker wat mee doen voor de toekomst”, vertelt Baukje van der Wal van de Brandweer Fryslân.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal de brandweer actie ondernemen. Van der Wal denkt bijvoorbeeld aan speciale oefeningen om een brand in een elektrisch voertuig te blussen. “Doel is uiteraard om dit soort ongelukken in de toekomst te voorkomen.”

Grote impact

Vier brandweermensen die als eerste op het schip aanwezig waren om de brand te bestrijden, raakten gewond door een explosie aan boord van het schip. Dat ongeluk heeft grote impact op de ploeg. “Een brandweerwagen rijdt met zes mensen uit, waarvan vier mensen gewond zijn geraakt”, vertelt Van der Wal. “Dat heeft grote impact op zo’n groep. Bij de kazerne is het team opgevangen en is er nazorg geweest voor het team.”

Lichtgewonden

Alle vier de gewonde brandweermensen hebben lichte brandwonden. Een van deze collega’s is door de explosie tegen de reling van het schip gevallen en liep daarbij een blessure aan de knie op.

Bron: https://www.omropfryslan.nl