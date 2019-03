Politiebericht over malafide stoffeerders

Sneek- LET OP! In het noorden van Nederland zijn stoffeerders actief die voor enorme bedragen hun diensten leveren. Ze richten zich vooral op kwetsbare ouderen en gaan hierbij zeer brutaal te werk. Deze werkwijze valt onder het strafbare feit oplichting. Bent u slachtoffer van deze manier van oplichting, kent u iemand in uw omgeving of heeft u hierover andere informatie die van belang kan zijn voor de politie? Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan signalementen, betrokken voertuigen en kentekens. Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Voor het anoniem melden kunt u bellen met 0800-7000.