Beleef vandaag het mode-, beauty- en lifestyle event MooiSneek, de najaarseditie

Sneek – Vandaag wordt de nieuwe najaarsmode gepresenteerd tijdens Mooi Sneek, de najaarseditie! Winkelend publiek kan zich van 12.00 tot en met 17.00 uur laten verleiden op het gebied van mode-, beauty-. food en lifestyle!

GROTE MODESHOWS OP HET SCHAAPMARKTPLEIN

Op het Schaapmarktplein is weer één grote catwalk waar vele winkels in Sneek hun nieuwe najaarscollectie aan het publiek presenteren. De modeshows staan ingepland om 14.00 uur en 15.30 uur. Laat je inspireren door de modeshow om erna deze items bij de deelnemende winkel te kunnen scoren. Deelnemende winkels aan de modeshow zijn herkenbaar aan een roze beachflag en loper voor hun winkel. De modeshow wordt deze najaarseditie gepresenteerd door Joey Hereman .

MODE-, BEAUTY-. FOOD EN LIFESTYLE MARKT

Van 12 t/m 17 uur is het gehele centrum van Sneek de inspiratieplek voor de food en lifestyle markt die door het gezellige centrum van Sneek staan opgesteld langs de kades van het Grootzand, Wijde Burgstraat en de Oosterdijk. Bij de sfeervolle kramen kan het winkelend publiek allerlei artikelen kopen op het gebied van mode, beauty, food en lifestyle kopen maar ook zullen er kramen zijn met handnijverheid, woonaccessoires, feestelijke sieraden en dergelijke. En natuurlijk zijn er in en om de winkels diverse verrassingselementen met bijvoorbeeld diverse demonstraties en workshops en hapjes, al dan niet in combinatie met een horecazaak.

BELEEFPLEIN – OOK VOOR MANNEN

Wie zegt dat winkelen voor vrouwen is? Mannen let op! Op het Beleefplein op de Wijde Burgstraat kun je je sportief laten uitdagen door de BMF Challenge voor leuke prijzen! Verder is er een glasgraveur actief zodat bezoekers een persoonlijke bierglas of wijnglas kunnen laten graveren. Ook kun je hier een tijdelijke tattoo pijnloos laten plaatsen op arm, been of hals. Deze tattoo’s blijven maximaal 7 dagen zitten. Een hype bij volwassenen momenteel maar ook ontzettend leuk voor kinderen. Dus twijfel je nog over een echte tattoo dan is dit een ideale tussenoplossing tegen geringe kosten. Verder is hier ook inspiratie op het gebied van auto’s en food & beverages!