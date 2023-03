‘Zwerfdierenweek’ bij De Nomadenhof

De Nomadenhof is inmiddels een bekend begrip in Sneek en vér daarbuiten. Zij vangen dieren op die geen thuis meer hebben. Het gaat om honden en katten die zijn gevonden, of door hun eigenaar zijn afgestaan. De Nomadenhof verzorgt deze dieren en zoekt een nieuw thuis voor ze. Daarnaast geeft De Nomadenhof voorlichting over het verzorgen én voorkomen van zwerfdieren. Omdat de opvang en verzorging van deze dieren veel geld kost, organiseert De Nomadenhof de ‘Zwerfdierenweek’. De volledige opbrengst komt ten goede van de zwerfdieren.

Chipactie

Het kan niet genoeg benadrukt worden: een dier dat is gechipt (en de chip goed geregistreerd) wordt geen zwerfdier. Dankzij de chip kan de hond of kat altijd weer thuis worden gebracht. Tijdens de Zwerfdierenweek kan men – op afspraak – zijn kat bij De Nomadenhof laten chippen (én registreren) voor slechts € 15,=.

Loterijen

Er zijn diverse loterijen, waarbij prachtige prijzenpakketten gewonnen kunnen worden. Onder andere CineSneek en Trimsalon Scissorhands bieden mooie prijzen voor deze loterij aan.

Lege flessen en blikjes

In de maanden april en mei kunnen lege flessen en blikjes worden ingeleverd bij de Albert Heijn aan het Sint Antoniusplein in Sneek. De statiegeldbon kan in een speciale zuil worden gedoneerd.

Voorlichting

Het hele jaar door geeft De Nomadenhof voorlichting op scholen, bij bedrijven en instellingen. Alles in het kader van de voorlichting over het werk in De Nomadenhof, én het voorkomen van zwerfdieren. Elke presentatie wordt afgestemd op de doelgroep.

Dus draagt u (zwerf)dieren een warm hart toe? Steun De Nomadenhof dan extra tijdens de Zwerfdierenweek. Kijk voor meer informatie op www.nomadenhof.net, op de Facebookpagina van De Nomadenhof, of bel voor het maken van een afspraak met 0515 – 413 399.