Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’, te Sneek

SNEEK- Zwerfdierenopvang “de Nomadenhof”, Leeuwarderweg 93, te Sneek (in het Zwettebos), telefonisch bereikbaar onder nummer 0515-413399 ; tevens voor melding van vermiste en gevonden dieren! Open alleen op telefonisch afspraak, van maandag t/m zaterdag middag van 13.00 – 16.00 uur.

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

25/04: crème/witte hond kruising middelgroot, 3,6 jaar.

17/05: zwarte poes 5 jaar met 4 kittens, omgeving Napjusstraat.

19/05: zwart/witte poes 10 jaar.

24/05: cypers kater 2 jaar, omgeving Steile Bank Lemmer.

06/06: zwart/wit kitten 10 weken, omgeving Furmerusstraat.

12/06: cypers/witte poes 12 jaar, omgeving Boppelans Warns.

14/06: rood/witte kater 3 jaar omgeving Laag bolwerk Bolsward.

14/06: zwart/witte poes 3 jaar, omgeving Laag bolwerk Bolsward.

Vermist:

16/06: cypers gemarmerd ex-kater 12 jaar, 4 witte voetjes, witte bef, wit om neus, omgeving Nij Kleaster Scharnegoutum, inl.: 06-29325747.

Gevonden:

Mams Iris is met haar 4 kittens gevonden aan de Napjusstraat. Wie mist haar of weet waar ze thuis horen? Als de eigenaar niet reageert mogen ze 4 juli verhuizen. Update: Mams en haar kitten Ivo zoeken nog een plek zodra ze het asiel mogen verlaten. Mams is een beetje afwachten en heeft tijd nodig om te wennen.