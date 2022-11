Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’ Sneek

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

22/04: mechelse herder ex. Reu, 4 jaar.

08/06: cyperse 3 kleur, 2 jaar, mams met 3 kittens, omgeving Skeender Folsgare.

22/06: lapje poes 3 jaar, met 4 kittens van 16 weken, omgeving Badweg Bolsward.

13/07: schildpadpoes-wit 2 jaar met 2 rood-witte kittens van 10 weken, omgeving Alexanderstraat.

23/07: zwart-wit en cypers-wit kitten 13 weken, omgeving Thaborwei Tirns.

28/07: wit/rode poes met 4 kittens omgeving Fragat Lemmer.

28/07: 2 katten en 6 kittens, Bolsward.

24/08: cypers-wit kitten 4,5 maand.

16/10: kruising Amerikaanse Bulldog wit/zwart 8,5 jaar.

26/10: 4 kittens zwart/wit, cypers, 10 weken, omgeving Jachthaven Sloten.

31/10: zwart-witte moederpoes, 11 maanden met 3 kittens van 15 weken, omgeving Morrahemstraat.

04/11: zwart-witte kater, 2 jaar, omgeving zwettepoel Broek.

16/11: zwart kitten 4 maanden, omgeving Age Piersstraat.

16/11: Cypers/witte kat 5 jaar, omgeving Buorren Uitwellingerga.

18/11: schildpad poes 13 weken, omgeving snelweg A7 Joure.

22/11: zwart-witte poes met 2 kittens van 8 weken, 8 jaar omgeving Meerweg Allingawier.

23/11: wit cyperse poes, 2 jaar, omgeving Snackbar de Tramhalte Snekerstraat Bolsward.

24/11: zwart-wit kitten 5 mnd., omgeving Leeg Lemmer.

24/11: 2 cypoers-witte kittens, 8 weken, omgeving It oerd Boazum.

26/11: cyperse 3kleur kitten 14 weken omgeving Rige Abbega.

Vermist:

25/11: sinds 2 dagen cypersgemarmerd-wit kitten 6,5 mnd., witte bef en voorpootjes geschoren buikje met litteken kater, omgeving Emmastraat, inl.: 06-23083344.

Gevonden:

Velicia en Veline zijn 13 juli samen met hun moeder gevonden in een tuin aan de Alexanderstraat, deze meisjes zijn we aan het socialiseren, ze zoeken een baas met geduld, deze kittens zijn niet geschikt voor kinderen. Veline de meest rode verblijft in een pleeggezin, ze gaat daar langzaam vooruit. Velicia voelt zich zonder haar zus al een stuk zekerder. Update 08-11-22: Veline zit inmiddels weer bij ons in het asiel, ze moet nog even wennen nu ze terug is. Velicia trekt op dit moment het voortouw en komt zelfs bij je om te knuffelen. Als het rustig is dan komt Veline ook voor aandacht.