Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’, Sneek

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

22/04: mechelse herder ex. Reu, 4 jaar.

08/06: cyperse 3 kleur, 2 jaar, mams met 3 kittens, omgeving Skeender Folsgare.

22/06: lapje poes 3 jaar, met 4 kittens van 16 weken, omgeving Badweg Bolsward.

13/07: schildpadpoes-wit 2 jaar met 2 rood-witte kittens van 10 weken, omgeving Alexanderstraat.

23/07: zwart-wit en cypers-wit kitten 13 weken, omgeving Thaborwei Tirns.

28/07: wit/rode poes met 4 kittens omgeving Fragat Lemmer.

28/07: 2 katten en 6 kittens, Bolsward.

27/09: wit/zwarte moederpoes, 4 jaar, onlangs nog gezoogd, omgeving Krompad Schasterbrug.

24/08: cypers-wit kitten 4,5 maand.

16/10: kruising Amerikaanse Bulldog wit/zwart 8,5 jaar.

26/10: 4 kittens zwart/wit, cypers, 10 weken, omgeving Jachthaven Sloten.

27/10: rood/wit kitten, poes 8 weken, omgeving Singel.

27/10: cypers 3 kleur poes 1 jaar, omgeving Peter van Thaborplein Bolsward.

29/10: rood/wit kitten kater, 7 weken kater, omgeving Melchior Clantstrjitte Woudsend.

31/10: zwart-witte moederpoes, 11 maanden met 3 kittens van 15 weken, omgeving Morrahemstraat.

04/11: zwart-witte kater, 2 jaar, omgeving zwettepoel Broek.

07/11: cyperse 3kleur kitten 5 mnd, omgeving Riegeweg Pingjum.

09/11: zwarte kater 2 jaar, omgeving de Wieken.

09/11: blauwcypers-witte kater, 2 jaar, omgeving Jane sloot Joure.

12/11: wit/blauw kitten 7 weken, omgeving W Santemastraat.

13/11: wit/cypers kitten 5,5 mnd. Omgeving N359 Harich.

16/11: cypers/veel wit poes 7 maanden, omgeving Westerein Harich.

16/11: zwart kitten 4 maanden, omgeving Age Piersstraat.

16/11: Cypers/witte kat 5 jaar, omgeving Buorren Uitwellingerga.

18/11: schildpad poes 13 weken, omgeving snelweg A7 Joure.

Vermist:

14/11: wit/cyperse vlekken, kater, 5 jaar, is gechipt, omgeving Hoofden, inl.: 06-12987299.

16/11: sinds 13-11 schildpad-witte poes 3 jaar omgeving Nieuwstad Hindeloopen, inl.: 06-41146939.

Gevonden:

15/11: wit met cyperse vlekken 5 jaar poes, niet gechipt Snekerstraat bij snackbar de tramhalte, inl.: 06-15055791.

21/11: cyperse poes 1 jaar, omgeving Voorlijn, inl.: 413399.

Kitten Elise is gevonden aan de Singel in Sneek. Elise is een kitten van inmiddels 11 weken oud, ze is een heel lief zachtaardig meisje, wie geeft haar een warm en rustig thuis?