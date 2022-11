Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’ Sneek

SNEEK- Zwerfdierenopvang “de Nomadenhof”, Leeuwarderweg 93, te Sneek (in het Zwettebos), telefonisch bereikbaar onder nummer 0515-413399 ; tevens voor melding van vermiste en gevonden dieren! Open alleen op telefonisch afspraak, van maandag t/m zaterdag middag van 13.00 – 16.00 uur.

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

22/04: mechelse herder ex. Reu, 4 jaar.

23/05: kruising podenco maneto, 3 jaar.

08/06: cyperse 3 kleur, 2 jaar, mams met 3 kittens, omgeving Skeender Folsgare.

22/06: lapje poes 3 jaar, met 4 kittens van 16 weken, omgeving Badweg Bolsward.

13/07: schildpadpoes-wit 2 jaar met 2 rood-witte kittens van 10 weken, omgeving Alexanderstraat.

23/07: zwart-wit en cypers-wit kitten 13 weken, omgeving Thaborwei Tirns.

28/07: wit/rode poes met 4 kittens omgeving Fragat Lemmer.

28/07: 2 katten en 6 kittens, Bolsward.

27/09: wit/zwarte moederpoes, 4 jaar, onlangs nog gezoogd, omgeving Krompad Schasterbrug.

24/08: cypers-wit kitten 4,5 maand.

16/10: cypers-wit kitten 7 weken, omgeving Langedyk, Akmarijp.

16/10: kruising Amerikaanse Bulldog wit/zwart 8,5 jaar.

26/10: 4 kittens zwart/wit, cypers, 10 weken, omgeving Jachthaven Sloten.

27/10: rood/wit kitten, poes 8 weken, omgeving Singel.

27/10: cypers 3 kleur poes 1 jaar, omgeving Peter van Thaborplein Bolsward.

28/10: blauw/creme/wit kitten poes, 7 weken, omgeving Haulstersingel Joure.

29/10: rood/wit kitten kater, 7 weken kater, omgeving Melchior Clantstrjitte Woudsend.

29/10: blauw kitten 6 weken poes, omgeving Stinsewei Ouwsterhaule.

29/10: zwart kitten 6 weken poes, omgeving It Kromme Far Broek Fr.

31/10: zwart-witte moederpoes, 11 maanden met 3 kittens van 15 weken, omgeving Morrahemstraat.

04/11: zwart-witte kater, 2 jaar, omgeving Zwettepoel Broek.

Vermist:

02/11: sinds 24-10-22 cypersgemarmerd-witte ex.kater, voorpootjes 2 witte tenen, witte kin,11 jaar, is gechipt omgeving Tsjeardyk Folsgare, inl.:413399.

02/11: Pyrenese berghond, 16 jaar, omgeving de Potten Offingawier, inl.: 413399.

Gevonden:

Kitten Floor is gevonden aan de Haulstersingel in Joure, wie mist dit bange poesje of weet waar ze thuis hoort? Als de eigenaar zich niet meldt mag Floor 12 november naar een nieuwe eigenaar.