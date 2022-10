Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’ Sneek

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

22/04: mechelse herder ex. Reu, 4 jaar.

23/05: kruising podenco maneto, 3 jaar.

08/06: cyperse 3 kleur, 2 jaar, mams met 3 kittens, omgeving Skeender Folsgare.

19/06: 4 kittens van 7 weken, L nest, omgeving Langwarderdyk St.Nicolaasga.

22/06: lapje poes 3 jaar, met 4 kittens van 16 weken, omgeving Badweg Bolsward.

13/07: schildpadpoes-wit 2 jaar met 2 rood-witte kittens van 10 weken, omgeving Alexanderstraat.

23/07: zwart-wit en cypers-wit kitten 13 weken, omgeving Thaborwei Tirns.

28/07: wit/rode poes met 4 kittens omgeving Fragat Lemmer.

28/07: 2 katten en 6 kittens, Bolsward.

24/08: cypers-wit kitten, kater, 5 maand..

27/09: wit/zwarte moederpoes, 4 jaar, onlangs nog gezoogd, omgeving Krompad Schasterbrug.

04/10: 2 kittens 3 weken oud, cypers 3 kleur/cypers, omgeving Fiifhus Wolsum.

16/10: cypers-wit kitten 7 weken, omgeving Langedyk, Akmarijp.

16/10: kruising Amerikaanse Bulldog wit/zwart 8,5 jaar.

19/10: rood/wit kitten 14 weken, omgeving de Brem Wijldernis Nijemirdum.

19/10: cypers/wit kitten halflangharig 4 maanden, Floridus Campuslaan Bolsward.

19/10: cypers/witte kater 3 jaar, omgeving 3e Hollandiastraat Bolsward.

22/10: cypers/witte kater 9,6 jaar.

26/10: 4 kittens zwart/wit, cypers, 10 weken, omgeving Jachthaven Sloten.

27/10: rood/wit kitten, poes 8 weken, omgeving Singel.

27/10: cypers 3 kleur poes 1 jaar, omgeving Peter van Thaborplein Bolsward.

28/10: blauw/creme/wit kitten poes, 7 weken, omgeving Haulstersingel Joure.

29/10: rood/wit kitten kater, 7 weken kater, omgeving Melchior Clantstrjitte Woudsend.

29/10: blauw kitten 6 weken poes, omgeving Stinsewei Ouwsterhaule.

29/10: zwart kitten 6 weken poes, omgeving It Kromme Far Broek Fr.

Vermist:

17/10: zwarte poes 4 jaar, hals witte haren, omgeving Lynbaen Wijckel, inl 06-20658320.

25/10: cypers 3 kleur poes, halsbandje, witte bef witte teentjes voor, staart cypers, omgeving Stationstraat, inl.: 06-51982204.

29/10: rood/witte kater is gechipt, 6 jaar, omgeving Molestrjitte Woudsend, inl.: 0515-413399

Gevonden:

24/10: wit/rood poes volwassen, omgeving Weidestraat Hinderloopen, inl.: 0515-413399.

26/10: rood/wit kitten 8 maanden, omgeving Afkelansdyk Oppenhuizen, inl.: 0515-413399.

27/10: zwart/witte kat 1 jaar, omgeving Harddraversweg Joure, inl.: 0515-413399.

28/10: zwarte kater, 1 jaar paar witte haartjes op borst/schouders, omgeving, de Wyken, inl.: 06-24932233.

28/10: rood/witte kater 7 weken, omgeving Singel, inl.: 0515-413399.

Diesel zijn baas is overleden, nu zit deze lieverd al enkele dagen in de Nomadenhof te rouwen. Diesel kan met andere honden en is erg aanhankelijk, de familie heeft aangegeven dat ze hem niet willen of kunnen hebben. Wie geeft deze lieve lobbes een nieuw thuis? Diesel wordt niet bij kinderen onder de 12 jaar geplaatst ivm lomp spelen etc. Katten kijkt hij niet echt vanop, alleen als ze vluchtgedrag vertonen dan wil hij er achteraan, zoals elke hond dat wil doen. Wie belangstelling heeft dient voldoende tijd voor hem te hebben aangezien hij niet gewend is om lang alleen te zijn.