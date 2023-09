Zwerfdierenopvang 'De Nomadenhof', Sneek

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

25/04: crème/witte hond kruising middelgroot, 3,6 jaar.

19/05: zwart/witte poes 10 jaar.

14/06: zwart/witte poes 3 jaar, omgeving Laag bolwerk Bolsward.

14/07: 5 kittens 10 weken met mams cypers rood 4 jaar , omgeving St. Martensdyk Scharnegoutum

15/07: zwart/witte ex. kater 5 jaar, omgeving Stationsstraat Joure

02/08: wit cyperse kater 7 jaar, omgeving Age piersstraat Sneek

04/08: zwarte poes 2 jaar met 5 kittens 4 weken, omgeving Skilplein Easterein

16/08: zwart witte poes 6 jaar met 6 kittens, omgeving Bisschopweg Rotstergaast

22/08: 4 kittens met mams cypers driekleur, omgeving Wielwei Doniaga

22/08: 8 kittens met mams cypers driekleur, omgeving Wielwei Doniaga

22/08: 7 kittens met mams lapje, omgeving Wielwei Doniaga

22/08: zwart/wit befje ex-kater is gechipt, omgeving Huisterheide St. Nicolaasga

27/08: rood/wit kitten 9 weken kater omgeving W. M. Oppedijkstraat IJlst.

28/08:zwart witte poes 1 jaar omgeving Parkstraat Lemmer

02/09: wit zwarte kater 6 weken, omgeving Kooisloot Bantega

07/09: 2 kittens 5 weken, roodgemarmerd-wit en cypers-wit, omgeving Gysbert Japiksstraat Joure.

Vermist:

05/09: blauwe ex.kater is gechipt omgeving Stranljip Bolsward, inl.: 413399.

Gevonden:

04/09: lapjespoes omgeving Bargefenne Bolsward, inl.: 06-39219336.

Mams Ivonne is met haar 5 kids gevonden aan de Skilplein in Oosterend, de kittens zijn op kamers, mams is gesteriliseerd. Ivonne is een lieve knuffelkat die van aandacht houdt. Wie geeft haar een eigen plekje?