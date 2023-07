Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’, Sneek

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

25/04: crème/witte hond kruising middelgroot, 3,6 jaar.

17/05: zwarte poes 5 jaar met 4 kittens, omgeving Napjusstraat.

19/05: zwart/witte poes 10 jaar.

12/06: cypers/witte poes 1,2 jaar, omgeving Boppelans Warns.

14/06: rood/witte kater 3 jaar omgeving Laag bolwerk Bolsward.

14/06: zwart/witte poes 3 jaar, omgeving Laag bolwerk Bolsward.

20/06: rode kater, 5 weken, omgeving Ruchtserwei Ruigahuizen.

21/06: cypers poesje, 5 weken, omgeving Leeuwarderweg.

21/06: 2 rood witte kittens, 5 weken, omgeving Workumerwaard Workum.

21/06: wit/zwarte kater 14 weken, omgeving Furmerusstraat.

26/06: wit rode kater 6 weken, omgeving Coenderssingel Ruigahuizen

27/06: zwart/witte poes 8 weken, omgeving Rienck Bockmakade Sneek

30/06: cypers 3 kleur poes 9 weken, omgeving Tsjerkeweg Oudega

30/06: rood witte poes, 14 weken, omgeving Langwarderdyk Sint Nicolaasga

30/06: cypers witte poes, 8 weken, omgeving Normandiaplein Sneek

Vermist:

30/06: zwarte ex. kater 1 jaar, is gechipt, omgeving Hidherostraat Bolsward, inl.: 06-52658198

01/07: rode kater, 8 weken, omgeving Stoombootkade Bolsward, inl.: 0515-413399

Gevonden:

26/06: lapje blauw, creme en wit poes 4 jaar, omgeving Steenklip Sneek, inl.: 0515-413399

27/06: zwart witte moederpoes van 2 jaar en 3 cypers witte kittens van 6 weken, omgeving exsloot Bantega, inl.: 06-11691112

Kitten Pelle is gevonden in de Furmerusstraat in Sneek, wie mist dit lieve ventje of weet waar hij thuis hoort? Als de eigenaar zich niet meldt mag Pelle 8 juli naar een nieuwe eigenaar.