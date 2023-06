Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’, Sneek

SNEEK- Zwerfdierenopvang “de Nomadenhof”, Leeuwarderweg 93, te Sneek (in het Zwettebos), telefonisch bereikbaar onder nummer 0515-413399 ; tevens voor melding van vermiste en gevonden dieren! Open alleen op telefonisch afspraak, van maandag t/m zaterdag middag van 13.00 – 16.00 uur.

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

25/04: crème/witte hond kruising middelgroot, 3,6 jaar.

17/05: zwarte poes 5 jaar met 4 kittens, omgeving Napjusstraat.

19/05: zwart/witte poes 10 jaar.

12/06: cypers/witte poes 1,2 jaar, omgeving Boppelans Warns.

14/06: rood/witte kater 3 jaar omgeving Laag bolwerk Bolsward.

14/06: zwart/witte poes 3 jaar, omgeving Laag bolwerk Bolsward.

20/06: rode kater, 5 weken, omgeving Ruchtserwei Ruigahuizen.

21/06: cypers poesje, 5 weken, omgeving Leeuwarderweg.

21/06: 2 rood witte kittens, 5 weken, omgeving Workumerwaard Workum.

21/06: wit/zwarte kater 14 weken, omgeving Furmerusstraat.

Vermist:

23/06: blauwe poes 3 jaar, is gechipt, omgeving It Lange Ein Sibrandabuorren, inl.: 06-50572892.

24/06: rood/witte poes 1 jaar, wit snorretje linker kant lip, is gechipt, omgeving Duizendblad, inl.: 06-34269694.

Gevonden:

20/06: cyperse kater 7 jaar, omgeving Evert Egbertstraat, inl.: 0515-413399

22/06: zwart/witte poes 10+ jaar, omgeving Watersportcentrum de Brekken Lemmer, inl.: 0515-413399.

21/06: blauw 10+ jaar, omgeving Suffridusstraat, inl.: 0515-413399.

Luna is gevonden op de Boppelans in Warns samen met haar 3 kittens, helaas hebben haar kittens het niet overleefd. Wie weet waar deze dame thuishoort of mist poes Luna met haar kittens. Als haar eigenaar niet komt mag ze 27 juni naar een nieuw thuis.