Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’, Sneek

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

25/04: crème/witte hond kruising middelgroot, 3,6 jaar.

17/05: zwarte poes 5 jaar met 4 kittens, omgeving Napjusstraat.

19/05: rode ex-kater 6 jaar,

19/05: zwart/witte poes 10 jaar.

24/05: cypers kater 2 jaar, omgeving Steile Bank Lemmer.

06/06: zwart/wit poesje 9 weken, omgeving Furmerusstraat.

09/06: 2 rode/spotted katers, 1 jaar.

Vermist:

06/06: wit/cypers poes, M op kop, omgeving Ivige Leane Lytsewierrum, inl.: 06-27826845.

Gevonden:

Cas gevonden op de Steile Bank in Lemmer, daar liep hij al een tijdje te zwerven. Zijn eigenaar heeft hem helaas niet opgehaald, deze vriendelijke kerel is nu opzoek naar een plekje waar hij welkom is. Cas kijkt eerst even de kat uit de boom, als hij je eenmaal kent kan hij genieten van de aandacht die hem gegeven wordt. Wie ziet het wel zitten met deze lieve iets wat verlegen kereltje?