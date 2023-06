Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’, Sneek

SNEEK- Zwerfdierenopvang “de Nomadenhof”, Leeuwarderweg 93, te Sneek (in het Zwettebos), telefonisch bereikbaar onder nummer 0515-413399 ; tevens voor melding van vermiste en gevonden dieren! Open alleen op telefonisch afspraak, van maandag t/m zaterdag middag van 13.00 – 16.00 uur.

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

25/04: crème/witte hond kruising middelgroot, 3,6 jaar.

27/04: 4 kittens cypers/wit en zwart/wit 5 weken, omgeving Bokkewiel

03/05: cypers gemarmerd/wit kitten 6 weken, omgeving Meenscharweg Vegelinsoord

12/05: rood kitten 9 dagen, omgeving Sondel.

17/05: zwarte poes 5 jaar met 4 kittens, omgeving Napjusstraat.

19/05: rode ex-kater 6 jaar,

19/05: zwart/witte poes 10 jaar, omgeving Suffridusstraat.

21/05: kitten 5 weken, agouti kleur, omgeving Sam van Haringhouckstraat Bolsward.

Vermist:

Gevonden:

31/05: cyperse ex.kater 3,5 jaar omgeving Hofstrjitte Gaastmeer, inl.: 413399.

Max is opzoek naar een nieuwe eigenaar. Hij heeft de afgelopen 2 jaar op een appartement geleefd en kwam daar niet buiten. Deze grote kerel van 6 jaar oud moet eerst even de kat uit de boom kijken, daarna vindt hij het wel fijn om geaaid te worden. Max wordt niet bij kleine kinderen geplaatst en ook niet bij andere katten, dan kruipt hij in zijn schulp. Wie ziet het wel zitten met deze lieverd?