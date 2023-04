Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’, Sneek

SNEEK- Zwerfdierenopvang “de Nomadenhof”, Leeuwarderweg 93, te Sneek (in het Zwettebos), telefonisch bereikbaar onder nummer 0515-413399 ; tevens voor melding van vermiste en gevonden dieren! Open alleen op telefonisch afspraak, van maandag t/m zaterdag middag van 13.00 – 16.00 uur.

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

08/04: zwart met witte bef, kater 2 jaar, omgeving Middenweg Bantega.

14/04: 3 poezen en 7 katers.

Vermist:

06/04: cypers/witte ex-kater ,22 jaar, omgeving Evert Egbertstraat, inl.: 06-58863701.

Gevonden:

Gerrit is gevonden op de Middenweg in Bantega, wie mist deze kat of weet waar hij thuishoort? Als zijn eigenaar niet komt mag hij 24 april naar een nieuw thuis.