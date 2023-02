Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’, Sneek

SNEEK- Zwerfdierenopvang “de Nomadenhof”, Leeuwarderweg 93, te Sneek (in het Zwettebos), telefonisch bereikbaar onder nummer 0515-413399 ; tevens voor melding van vermiste en gevonden dieren! Open alleen op telefonisch afspraak, van maandag t/m zaterdag middag van 13.00 – 16.00 uur.

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

22/04: mechelse herder ex. Reu, 4 jaar.

22/06: lapje poes 3 jaar, met 4 kittens van 16 weken, omgeving Badweg Bolsward.

29/12: blauw/witte poes 2 jaar.

18/01: 3 kleur veel wit, 2,6 jaar, omgeving Lennastraat Lemmer.

20/01: cypers 3 kleur, 7 maanden omgeving Age Pierstraat.

23/01: zalm/witte kater 7,3 jaar omgeving Sint MArtensdyk Scharnegoutum.

30/01: zwart/witte bef reu kruising terriër, omgeving Zwanenlaan.

01/02: rood-witte kater, 2,5 jaar, Worp Tjaardastraat.

01/02: wit zwarte ex.kater 1 jaar.

01/02: cypers poesje met witte kin 1 jaar, omgeving Age Pierstraat.

Vermist:

30/01: cyperse kater 1,5 jaar omgeving Age Pierstraat, inl.: 06-11437105.

01/02: rood-witte ex.kater met wiotte bef, blauw of zwart bandje met bel, omgeving Welgelegen Harich, inl.: 06-83085174.

02/02: cypers/witte ex.poes met rode oren, witte bef en sokjes omgeving de Wijting Makkum, inl.: 06-28147475.

02/02: zwart-witte ex.kater felixtype met lange staart, witte bles, bef en pootjes zwartvlekje op neusdop, 15 jaar, omgeving Willen Dreesstraat, inl.: 06-51724613.

Gevonden:

01/02: blauw-witte kat witte streep op neus, witte pootjes en bef, korte staart 15 cm, omgeving voetbalveld Zeino v Burmaniastrjitte Oppenhuizen, inl.: 413399.

04/02: rode kater 1 jaar omgeving Normandiaplein Action, inl.: 413399.

04/02: vlaamse reus bruin/wit omgeving, oude schoolpad Wons, inl.: 413399.

Simba is bij ons gekomen omdat zijn eigenaar niet meer voor hem kon zorgen. Hij moet even de kat uit de boom kijken voordat hij met je wil komen knuffelen. Simba is een klein ex.katertje van net 1 jaar oud. Wie ziet het wel zitten met deze lieverd?