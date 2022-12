Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’, Sneek

SNEEK- Zwerfdierenopvang “de Nomadenhof”, Leeuwarderweg 93, te Sneek (in het Zwettebos), telefonisch bereikbaar onder nummer 0515-413399 ; tevens voor melding van vermiste en gevonden dieren! Open alleen op telefonisch afspraak, van maandag t/m zaterdag middag van 13.00 – 16.00 uur.

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

22/04: mechelse herder ex. Reu, 4 jaar.

08/06: cyperse 3 kleur, 2 jaar, mams met 3 kittens, omgeving Skeender Folsgare.

22/06: lapje poes 3 jaar, met 4 kittens van 16 weken, omgeving Badweg Bolsward.

13/07: schildpadpoes-wit 2 jaar met 2 rood-witte kittens van 10 weken, omgeving Alexanderstraat.

23/07: zwart-wit en cypers-wit kitten 13 weken, omgeving Thaborwei Tirns.

28/07: wit/rode poes met 4 kittens omgeving Fragat Lemmer.

28/07: 2 katten en 6 kittens, Bolsward.

24/08: cypers-wit kitten 4,5 maand.

16/10: kruising Amerikaanse Bulldog wit/zwart 8,5 jaar.

26/10: 4 kittens zwart/wit, cypers, 10 weken, omgeving Jachthaven Sloten.

31/10: zwart-witte moederpoes, 11 maanden met 3 kittens van 15 weken, omgeving Morrahemstraat.

16/11: zwart kitten 4 maanden, omgeving Age Piersstraat.

16/11: Cypers/witte kat 5 jaar, omgeving Buorren Uitwellingerga.

18/11: schildpad poes 13 weken, omgeving snelweg A7 Joure.

23/11: wit cyperse poes, 2 jaar, omgeving Snackbar de Tramhalte Snekerstraat Bolsward.

24/11: zwart-wit kitten 5 mnd., omgeving Leeg Lemmer.

24/11: 2 cypoers-witte kittens, 8 weken, omgeving It oerd Boazum.

26/11: cyperse 3kleur kitten 14 weken omgeving Rige Abbega.

29/11: zwart-witte x maincoon, kater 4 jaar omgeving Gonggrijpstraat.

04/12: cypers-wit poesje, 13 weken, omgeving Woudvaartkade.

Vermist:

28/11: cyperse kater, 1 jaar, omgeving de Wijting Makkum, inl.: 06-15164667.

Gevonden:

23-07-22 Kitten Finley is gevonden in de buurt van IJsbrechtum richting Tirns. Finley vindt het allemaal nog wat spannend. Update 06-10-22: Finley zit op dit moment in een pleeggezin, hier kan hij rustig wennen. 01-12-22 Finley komt eindelijk uit zijn schulp en geniet van alle aandacht, wie heeft er een rustig plekje voor Finley?