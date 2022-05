Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’ Sneek

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net <http://www.nomadenhof.net/>

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:



22/04: Mechelse herder ex. Reu, 4 jaar.



22/08: zwart/witte kat, omgeving zwarte Brekken bij Sneek.



06/09: 2 rood/witte kater/poes, omgeving Carpoolplaats Nyland.



20/04: blauwe ex poes, 3,5 jaar.



21/04: zwart/witte kater, 6 jaar, omgeving Stationsstraat Joure.



Vermist:



25/04: Cypers/wit ex. Kater, 10 maand, omgeving Laagbolwerk Bolsward, incl.: 06-20354820



26/04: Rood/cypers gemarmerd ex. kater, 9 maand, omgeving De Fuke Bakhuizen, incl.: 06-40544399



Gevonden:



Joris is gevonden aan de Stationsstraat in Joure. Wie mist hem of weet waar hij thuis hoort?