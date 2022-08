Zwerfdierenopvang 'De Nomadenhof'

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

22/04: mechelse herder ex. Reu, 4 jaar.

02/05: 4 zwart/witte kater/poes 1 jaar/5 jaar.

23/05: kruising podenco maneto, 3 jaar.

08/06: cyperse 3 kleur, 2 jaar, mams met 3 kittens, omgeving Skeender Folsgare.

19/06: zwart-witte poes 4 jaar, met 4 kittens van 7 weken, omgeving Langwarderdyk St.Nicolaasga.

22/06: lapje poes 3 jaar, met 4 kittens van 16 weken, omgeving Badweg Bolsward.

27/06: lapjes kitten, 9 weken, omgeving Laad en Zaad Bolsward.

02/07: 2 rood-witte kittens, 7 weken, omgeving Autosloperij Wijckel.

07/07: cypers poesje 7 weken, omgeving Fiifhûs Wolsum.

10/07: schildpad kitten 10 weken, omgeving Bothniakade.

12/07: Wit kitten 10 weken, omgeving Singel.

13/07: schildpadpoes-wit 2 jaar met 2 kittens van 10 weken, omgeving Alexanderstraat.

14/07: cyperse poes met 4 kittens, omgeving de Brink Oudemirdum.

15/07: cypersgemarmerd-witte kater 1 jaar, omgeving Leeuwarderweg.

17/07: cypersgemarmerd-wit kitten 13 weken, omgeving Hottingawei Nijland.

18/07: zwart-witte poes, 9 jaar, omgeving Zwembad Joure.

19/07: zwart-wit kitten 10 weken, omgeving Folsgare.

20/07: cypers-wit befje, kitten 9 weken, Blankendalwei Scharnegoutum.

20/07: cypers-witte poes met grijs vlooienbandje, 1 jaar, omgeving Nicolaaswei Hemeulum.

22/07: 3 kittens 4 weken oud, omgeving Tsjeardyk, Nijland.

22/07: schildpad-wit kitten 8 weken, omgeving Tichtset Workum.

23/07: zwart-wit en cypers-wit kitten 13 weken, omgeving Thaborwei Tirns.

24/07: schildpad kitten 11 weken, omgeving Veldstraweg Ouwsterhaule.

27/07: wit/zwart kitten 11 weken, omgeving Rasterhofpark.

28/07: wit/rode poes met 4 kittens omgeving Fragat Lemmer.

28/07: zwart-wit poesje 11 maand met 3 kittens, omgeving de Opper Heeg.

28/07: 2 katten en 7 kittens, Bolsward.

28/07: 2 kittens 4 weken, omgeving Bandsloot Bantega.

29/07: zwart-wit kitten 11 weken omgeving straatweg, Follega.

01/08: rood kitten 12 weken, omgeving Hartwerd.

01/08: zwart-wit kitten 12 weken, omgeving Straatweg Follega.

01/08: 10 kittens, 9 en 14 weken oud, omgeving Gabbemastraat.

04/08: cypers-wit kitten 9 weken, omgeving Jancko Douwemastraat.

06/08: zwart-wit kitten 9 weken, omgeving N359 tussen Workum en Parrega.

06/08: x siamees 9 weken, omgeving Straatweg Lemmer.

06/08: wit/blauwe kittens, 16 weken, omgeving Cnossenlaan, tunneltje Pater Brugmanstraat Bolsward.

Vermist:

04/08: zwart kitten 10 weken, omgeving Skippersbuorren, Easterein-Wommels, inl.: 06-38905783.

05/08: cypers-witte poes witte bef, pootjes en staartpunt, 9 jaar, omgeving Castor, Lemmer, inl.: 0514-563232.

Gevonden:

03/08: sinds 1 week een rood-witte ex.kater 1,5 jaar, omgeving Hommerts/Jutrijp, inl.: 06-55626963.

08/08: rood-witte ex.kater, witte bef, snor, kin , voor witte tenen, achter witte kniekousjes, omgeving Breedyk, rondweg, inl.: 412427.

We weten niet of we nu moeten huilen of lachen, afgelopen weekend is kitten nummer 100 Ula bij ons binnen gebracht. Op dit moment zitten er 64 kittens in de opvang die nog een eigen mandje zoeken.

Ussy(met stip) en Ula zijn gevonden aan de Cnossenlaan vlak bij het tunneltje naar de Pater Brugmanstraat in Bolsward. Wie mist deze mooie dames of weet waar ze thuishoren? Als hun baas niet komt dan mogen ze 22 augustus naar een nieuwe baas.