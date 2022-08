SNEEK- Zwerfdierenopvang “de Nomadenhof”, Leeuwarderweg 93, te Sneek (in het Zwettebos), telefonisch bereikbaar onder nummer 0515-413399 ; tevens voor melding van vermiste en gevonden dieren! Open alleen op telefonisch afspraak, van maandag t/m zaterdag middag van 13.00 – 16.00 uur.

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

22/04: mechelse herder ex. Reu, 4 jaar.

02/05: 4 zwart/witte kater/poes 1 jaar/5 jaar.

16/05: zwarte langhaar kat, 6 jaar omgeving Liaukemastraat

23/05: kruising podenco maneto, 3 jaar.

08/06: cyperse 3 kleur, 2 jaar, mams met 3 kittens, omgeving Skeender Folsgare.

19/06: zwart-witte poes 4 jaar, met 4 kittens van 7 weken, omgeving Langwarderdyk St.Nicolaasga.

22/06: lapje poes 3 jaar, met 4 kittens van 16 weken, omgeving Badweg Bolsward.

27/06: lapjes kitten, 9 weken, omgeving Laad en Zaad Bolsward.

02/07: 2 rood-witte kittens, 7 weken, omgeving Autosloperij Wijckel.

07/07: cypers poesje 7 weken, omgeving Fiifhûs Wolsum.

10/07: schildpad kitten 10 weken, omgeving Bothniakade.

12/07: Wit kitten 10 weken, omgeving Singel.

13/07: schildpadpoes-wit 2 jaar met 2 kittens van 10 weken, omgeving Alexanderstraat.

14/07: cyperse poes met 4 kittens, omgeving de Brink Oudemirdum.

15/07: cypersgemarmerd-witte kater 1 jaar, omgeving Leeuwarderweg.

17/07: cypersgemarmerd-wit kitten 13 weken, omgeving Hottingawei Nijland.

18/07: rood-wit kitten 10 weken, omgeving de Kranse Witmarsum.

18/07: zwart-witte poes, 9 jaar, omgeving Zwembad Joure.

19/07: zwart-wit kitten 10 weken, omgeving Folsgare.

20/07: cypers-wit befje, kitten 9 weken, Blankendalwei Scharnegoutum.

20/07: cypers-witte poes met grijs vlooienbandje, 1 jaar, omgeving Nicolaaswei Hemeulum.

22/07: 3 kittens 4 weken oud, omgeving Tsjeardyk, Nijland.

22/07: schildpad-wit kitten 8 weken, omgeving Tichtset Workum.

23/07: zwart-wit en cypers-wit kitten 13 weken, omgeving Thaborwei Tirns.

24/07: schildpad kitten 11 weken, omgeving Veldstraweg Ouwsterhaule.

27/07: wit/zwart kitten 11 weken, omgeving Rasterhofpark.

28/07: wit/rode poes met 4 kittens omgeving Fragat Lemmer.

28/07: zwart-wit poesje 11 maand met 3 kittens, omgeving de Opper Heeg.

28/07: 2 katten en 7 kittens, Bolsward.

28/07: 2 kittens 4 weken, omgeving Bandsloot Bantega.

29/07: zwart-wit kitten 11 weken omgeving straatweg, Follega.

29/07: rood kitten 12 weken, omgeving Hartwerd.

Vermist:

24/07: cyperse ex.kater met 3 poten, R-achter 1 poot, 13 jaar, is gechipt omgeving Heechkamp Balk, inl.: 06-1117384.

Gevonden:

25/07: rood-witte halflanghaar, flanken zijn kaal begint weer te groeien 1 jaar, omgeving Doniastraat Woudsend, inl.: 413399.

30/07: cyperse poes 6 maand, omgeving Barkentijn Lemmer, inl.: 06-4148119.

30/07: zwart-witte kater 6 jaar heeft belbandje om, omgeving Seewei, Joureinl.: 0513-416895 of 06-24332249.

Molly is bij ons gekomen omdat de eigenaar door omstandigheden niet meer voor haar kon zorgen. Update, op 13-05 is mams na een week bevallen van 2 prachtige kittens, Charly en Chelsy (beide geplaatst). Inmiddels zijn haar kittens alweer een maand op kamers. Mams Molly is heerlijk bijgekomen van alles en zoekt nu ook eigen woonruimte, wie geeft haar de liefde die ze verdiend?