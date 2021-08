Zwerfdierenopvang De Nomadenhof, 30-08-21

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds :

22/04: mechelse herder ex.reu, 4 jaar.

19/05: zwart-witte poes 1 jaar, omgeving Lennastraat Lemmer.

10/06: blauw-witte poes, 6 jaar, na 2 dagen 5 kittens, omgeving Waagplein Joure.

28/06: zwarte kater, 8 jaar, omgeving de Soal Hemelum.

11/07: schildpadpoes met 5 kittens van 6 weken oud, omgeving Wredehof, Rohel.

13/07: schildpadpoes- wit 1 jaar met 5 kittens. omgeving Wredehof Rohel.

16/07: lapjespoes 1 jaar met 4 kittens.

24/07: lapjespoes met 3 kittens. omgeving Bauke de Vriesstraat, Bolsward.

26/07: zwart-witte poes, 3 jaar, omgeving Buorren Terhorne.

26/07: zwart-witte poes 5 jaar omgeving Klooster Arumerweg Witmarsum.

29/07: 2cyperse kittens Wredehof, Rohel.

03/08: schildpadpoes 2 jaar, met 2 kittens, omgeving Wolsumerwei Wolsum.

17/08: 4 kittens 5 weken, omgeving Skutmakkerspole Terkaple.

18/08: wit kitten met blauw vlekje kop, 9 weken, Heidenskipsterdyk Heidenskip.

18/08: cypers-witte kater 1 jaar, omgeving Kimswerderlaan Kimswerd.

18/08: wit-cyperse ex.kater, 5 jaar, omgeving Petrus Groeniastraat Makkum.

19/08: lapjes kitten 4 maand, omgeving Mac Donald Lemmer.

20/08: 2 cypers-witte kittens, 3,5 week oud, omgeving Lange Ekes Oudehaske.

22/08: zwart-witte kat, omgeving zwarte Brekken bij Sneek.

23/08: rood/witte kittens 14 weken, omgeving Geins Wommels.

23/08: wit/cypers kitten 1 geel en 1 blauw oog, 8 weken, omgeving Masterein, Idskenhuizen.

24/08: cypers-wite poes, 1 jaar, 5 kittens, omgeving Kampweg Rotserhaule.

25/08: 2 kittens, 2 weken, omgeving Goëngamieden.

25/08: zwart-wit kitten 8 weken, omgeving Botterstraat Makkum.

26/08: zwart-wit kitten 15 weken, omgeving Pontdyk, Langweer.

Vermist:

23/08: lapje, 4,5 jaar, stationsleane, omgeving Oudega SWF, inl.:06-53272319.

Gevonden:

24/08: zwarte ex.kater met klein wit befje, 6 maand, omgeving de Greide Tersoal, inl.: 413399.

24/08: cypers-witte kater witte bef en pootjes, 7 jaar, omgeving Wagenbrugge, inl.: 413399.

27/08: rode kater 2 jaar omgeving Hoge zomerdijk, Joure, inl.: 06-40573201.

René met der mooie ogen is 19 mei gevonden in de Lennastraat in Lemmer, ze is bevallen van 4 prachtige kittens die allen gereserveerd zijn.

Lieve kleine mams René zoekt nog een eigen mandje, wie geeft haar een thuis?