Zwerfdierenopvang 'De Nomadenhof'

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

22/04: mechelse herder ex. Reu, 4 jaar.

02/05: 4 zwart/witte kater/poes 1 jaar/5 jaar.

16/05: zwarte langhaar kat, 6 jaar omgeving Liaukemastraat

23/05: kruising podenco maneto, 3 jaar.

24/05: zwart/witte kater, 6 jaar, omgeving de Bast Sint Nicolaasga.

08/06: cyperse 3 kleur, 2 jaar, mams met 3 kittens, omgeving Skeender Folsgare.

16/06: Zwarte ex.kater, 10+ jaar omgeving Jelmerstraat Bolsward.

17/06: cyperse poes, 3 jaar, met 4 kittens, omgeving Secr. Haitsmalaan Bolsward.

17/06: cypers 3 kleur kitten 7 weken, omgeving Skoalstrjitte Abbega.

19/06: zwart-witte poes 4 jaar, met 3 kittens van 7 weken, omgeving Langwarderdyk St.Nicolaasga.

19/06: zwart-witte ex.kater, 10+ omgeving de Pleatsen Bolsward.

Vermist:

14/06: rood/witte ex.kater, is gechipt,omgeving Bercoperweg Makkinga, inl.: 06-46644990.

15/06: cypers-witte poes, witte streep bles, 3 witte sokjes groen bandje met adreskoker, omgeving Marwertflat, Bolsward, inl.: 06-29573538.

17/06: zwart-witte ex.kater 2 jaar, is gechipt, omgeving Jetzeshof Harinxmaland, inl.: 06-48429048.

Gevonden:

Ruby is gevonden aan de Jelmerstraat in Bolsward, hij is 10+ jaar. Wie mist hem of weet waar hij thuis hoort?