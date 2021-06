Zwerfdierenopvang De Nomadenhof, 28-06-2021

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds :

22/04: mechelse herder ex.reu, 4 jaar.

19/05: zwart-witte poes 1 jaar, omgeving Lennastraat Lemmer.

26/05: 5 kittens 2 weken oud, omgeving Ursuladijk It Heidenskip.

28/05: zwart-witte poes met 2 kittens, omgeving J Jelles Hofstrjitte.Gaatmeer.

10/06: blauw-witte poes, 6 jaar, na 2 dagen 5 kittens, omgeving Waagplein Joure.

11/06: zwart-witte poes 2 jaar, omgeving Zwettewei Scharnegoutum.

15/06: zwart-witte kater, 3 jaar ,omgeving de Ykebosker, Oudemirdum.

17/06: 4 kittens, 6 weken oud, Arumerweg Witmarsum.

19/06: 4 kittens, 6 weken oud, omgeving Deearsum.

21/06: blauw/creme/wit, poes 1 jaar, omgeving Arumerweg, Witmarsum.

23/06: wit/zwarte ex.kater is gechipt, omgeving haven luts in Balk.

23/06: 2 zwarte kittens 9 weken, katertje en poesje.

27/06: lapjespoes omgeving de Warren, Bolsward.

Vermist:

25/06: rood/witte ex.kater 2 jaar is gechipt omgeving Suffridusstraat, inl.: 06-13930964.

Gevonden:

Diesel is een hond uit een werklijn hij is afgestaan omdat hij niet kon wennen in een flat, het is een gecastreerde reu van 4 jaar oud. Een enthousiaste hond die nog veel kan en wil leren, hij houdt van spelen met de bal. Deze grote vent met een schofthoogte van 74 cm, is opzoek naar een baas die veel met hem bezig kan zijn en stevig in zijn/haar schoenen staat. Voor Diesel zoeken we een plek waar hij veel ruimte heeft. Vanwege zijn enthousiasme wordt hij niet bij kinderen geplaatst. Diesel zou zeer geschikt zijn voor bewaking op een bedrijventerrein.