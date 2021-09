Zwerfdierenopvang De Nomadenhof, 27-09-21

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds :

22/04: mechelse herder ex.reu, 4 jaar.

28/06: zwarte kater, 8 jaar, omgeving de Soal Hemelum.

11/07: schildpadpoes met 5 kittens van 6 weken oud, omgeving Wredehof, Rohel.

26/07: zwart-witte poes 5 jaar omgeving Klooster Arumerweg Witmarsum.

29/07: 2cyperse kittens Wredehof, Rohel.

03/08: schildpadpoes 2 jaar, met 2 kittens, omgeving Wolsumerwei Wolsum.

17/08: 4 kittens 5 weken, omgeving Skutmakkerspole Terkaple.

18/08: wit-cyperse ex.kater, 5 jaar, omgeving Petrus Groeniastraat Makkum.

22/08: zwart-witte kat, omgeving zwarte Brekken bij Sneek.

24/08: cypers-witte poes, 1 jaar, 5 kittens, omgeving Kampweg Rotserhaule.

25/08: 2 kittens, 2 weken, omgeving Goëngamieden.

30/08: 4 kittens 12 weken, omgeving marnedyk Schettens.

31/08: zwart wit kitten 8 weken, omgeving Tsjemlan Gauw, onder motorkap.

01/09: wit/cyperse 3 kleur, kitten 8 weken, omgeving Ypecolsgea.

04/09: cyperse 3 kleur poes, 10 jaar.

06/09: cypers-witte kater 10 maanden, omgeving Morrahemstraat.

05/09: 3 zwarte kittens omgeving carpoolplaats Follega.

06/09: 2 rood-witte kittens 11 weken, omgeving Carpoolplaats Nyland.

13/09: labrador zwart-wit ex.teef 6 jaar.

14/09: rood-wit kitten 14 weken, omgeving Fugelikkers Workum.

15/09: zwart-wit kitten, 5 maand, omgeving Gedempte Putten Makkum.

16/09: zwart -wit kitten 10 weken, omgeving Rasterhofpark.

17/09: 5 kittens 12 weken, omgeving Lijnbaen Wijckel.

17/09: 2 kittens, 2 weken, omgeving Jousterweg Oudehaske.

19/09: 2 kittens 4 weken, omgeving ? Ranzijn dierenarts.

20/09: 1 kitten, 14 weken, blauwcypersgemarmerd-wit, omgeving Tirns.

27/09: wit/rood kitten, omgeving Bolsward.

Vermist:

25/09: cyperse maincoon, ex.poes ,5 jaar, grote kat korthaar, inl.: Borndiep, inl.: 06-30955445.

Gevonden:

20/09: lapjespoes, omgeving Steenklip, inl.: 413399.

Kitten Tommy is als enigste nog over gebleven van het T- nest wat op 11 juli binnen kwam. Tommy is niet geschikt voor bij kinderen, hij is nog wat schrikachtig.

Wie heeft er geduld om Tommy zichzelf te laten zijn?