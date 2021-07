Zwerfdierenopvang De Nomadenhof, 27-07-2021

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds :

22/04: mechelse herder ex.reu, 4 jaar.

19/05: zwart-witte poes 1 jaar, omgeving Lennastraat Lemmer.

10/06: blauw-witte poes, 6 jaar, na 2 dagen 5 kittens, omgeving Waagplein Joure.

23/06: wit/zwarte ex.kater is gechipt, omgeving haven luts in Balk.

28/06: zwarte kater, 8 jaar, omgeving de Soal Hemelum.

07/07: 2 kittens 7 weken, wit zwart en zwart-wit, omgeving de Rijlst, St Nyk.

07/07: 3 cyperse kittens, 7 weken, omgeving Scharren, Scharsterbrug.

07/07: 6 kittens gedumpt in doos in Bos Bramerstraat, bij Idskenhuizen.

11/07: schildpadpoes met 5 kittens van 6 weken oud, omgeving Wredehof, Rohel.

13/07: blauwcypers kitten 7 weken, omgeving Buorren Terhorne.

13/07: schildpadpoes- wit 1 jaar met 3 kittens. omgeving Wredehof Rohel.

15/07 zwart-wit kitten, 6 weken, Beukenlaan Joure.

20/07: cypers kitten, buorren Hemelum, inl.: 06-48809535

21/07: Wit/muisgrijze ex.kater grote vlekken op rug/zijkant, omgeving Petrus Groeniastraat Makkum, inl,.: 06-87636988.

24/07: roodcyperse ex.kater 2 jaar bij zwembad Joure,, inl.: 413399.

15/07: cypers-wit kitten 5 weken,omgeving Hegedyk Bozum.

16/07: lapjespoes 1 jaar met 4 kittens.

18/07: zwart-witte poes met 4 kittens van 2 weken, omgeving Galamawei Oudega de fryske marren.

18/07: schildpadpoes 1 jaar met 1 kitten van 6 weken, Wredehof, Rohel.

18/07: cyperse poes met 3 kittens 6 weken, omgeving Furmerusstraat.

19/07: lapjespoes met 2 kittens 9 weken, omgeving de Burd Workum.

19/07: schildpadpoes/wit 8 weken, omgeving Nijemirdum.

22/07: blauw-wit kitten, 10 weken, omgeving Lange Leane Workum.

22/07: 3 kittens zonder moeder 14 dagen oud, omgeving Arumerweg Witmarsum.

24/07: lapjespoes met 3 kittens. omgeving Bauke de Vriesstraat, Bolsward.

24/07: blauwcypers kitten 8 weken, omgeving St. Martensdyktussen Ijsbrechtum en Scharnegoutum.

Vermist:

21/07:zwart-witte ex.kater ,witte bef, sokjes buik en kin, 2 jaar, aanhankelijk, Hendrik Dijkstraleane Langweer, inl.: 06-48269171.

21/07:sinds 10 juli vermist rossige Noorseboskat, kater 8 maand, is gechipt, omgeving Polle Rotsterhaule, inl.: 06-55805103 of 06- 45424149.

Gevonden:

Hailey is 10 juni gevonden aan het Waagplein in Joure, wie mist haar of weet waar ze thuis hoort? Inmiddels is Hailey moeder van 5 kittens geworden, de kleintjes groeien als kool. Als alles goed gaat mogen ze 31 juli naar een eigen mandje! Mams Hailey en Kitten Hector zoeken beiden nog een eigen mandje.