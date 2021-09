Zwerfdierenopvang De Nomadenhof, 20-09-21

SNEEK- Zwerfdierenopvang “de Nomadenhof”, Leeuwarderweg 93, te Sneek (in het Zwettebos), telefonisch bereikbaar onder nummer 0515-413399 ; tevens voor melding van vermiste en gevonden dieren! Open alleen op telefonisch afspraak i.v.m. het Corona covid-19 virus, maandag t/m zaterdag middag van 13.00 – 16.00 uur.

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds :

22/04: mechelse herder ex.reu, 4 jaar.

10/06: blauw-witte poes, 6 jaar, na 2 dagen 5 kittens, omgeving Waagplein Joure.

28/06: zwarte kater, 8 jaar, omgeving de Soal Hemelum.

11/07: schildpadpoes met 5 kittens van 6 weken oud, omgeving Wredehof, Rohel.

24/07: lapjespoes met 3 kittens. omgeving Bauke de Vriesstraat, Bolsward.

26/07: zwart-witte poes, 3 jaar, omgeving Buorren Terhorne.

26/07: zwart-witte poes 5 jaar omgeving Klooster Arumerweg Witmarsum.

29/07: 2cyperse kittens Wredehof, Rohel.

03/08: schildpadpoes 2 jaar, met 2 kittens, omgeving Wolsumerwei Wolsum.

17/08: 4 kittens 5 weken, omgeving Skutmakkerspole Terkaple.

18/08: wit-cyperse ex.kater, 5 jaar, omgeving Petrus Groeniastraat Makkum.

20/08: 2 cypers-witte kittens, 3,5 week oud, omgeving Lange Ekes Oudehaske.

22/08: zwart-witte kat, omgeving zwarte Brekken bij Sneek.

24/08: cypers-witte poes, 1 jaar, 5 kittens, omgeving Kampweg Rotserhaule.

25/08: 2 kittens, 2 weken, omgeving Goëngamieden.

30/08: cypers kitten 4 weken, Hagedoarnhof Lemmer.

30/08: 4 kittens 12 weken, omgeving marnedyk Schettens.

31/08: zwart wit kitten 8 weken, omgeving Tsjemlan Gauw, onder motorkap.

01/09: wit/cypers kitten 8 weken, omgeving Ypecolsgea.

03/09: schildpad-wit poes, 3 jaar, omgeving Rondweg Sneek thv Ranzijn.

04/09: cyperse 3 kleur poes, 10 jaar.

06/09: cypers-witte kater 10 maanden, omgeving Morrahemstraat.

05/09: 3 zwarte kittens omgeving carpoolplaats Follega.

06/09: 2 rood-witte kittens 11 weken, omgeving Carpoolplaats Nyland.

10/09: zwart kitten, 4 weken, omgeving Poiesz Koudum.

13/09: labrador zwart-wit ex.teef 6 jaar.

14/09: rood-wit kitten 14 weken, omgeving Fugelikkers Workum.

15/09: zwart-wit kitten, 5 maand, omgeving Gedempte Putten Makkum.

16/09: zwart -wit kitten 10 weken, omgeving Rasterhofpark.

17/09: 5 kittens 12 weken, omgeving Lijnbaen Wijckel.

17/09: 2 kittens, 2 weken, omgeving Jousterweg Oudehaske.

19/09: 2 kittens 4 weken, omgeving ? Ranzijn dierenarts.

Vermist:

Gevonden:

Daisy is gevonden op de Buorren in Terhorne. Haar baas heeft zich nog steeds niet gemeld. Daisy wacht al vanaf 26 juli op haar baas, ze is inmiddels hersteld van de aanrijding en deze lieve vrolijke tante zoekt nu dus een nieuwe baas. Wie geeft haar de knuffels die ze zo verdient?