Zwerfdierenopvang De Nomadenhof, 19-07-2021

SNEEK- Zwerfdierenopvang “de Nomadenhof”, Leeuwarderweg 93, te Sneek (in het Zwettebos), telefonisch bereikbaar onder nummer 0515-413399 ; tevens voor melding van vermiste en gevonden dieren! Open alleen op telefonisch afspraak i.v.m. het Corona covid-19 virus, maandag t/m zaterdag middag van 13.00 – 16.00 uur.

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds :

22/04: mechelse herder ex.reu, 4 jaar.

19/05: zwart-witte poes 1 jaar, omgeving Lennastraat Lemmer.

10/06: blauw-witte poes, 6 jaar, na 2 dagen 5 kittens, omgeving Waagplein Joure.

15/06: zwart-witte kater, 3 jaar ,omgeving de Ykebosker, Oudemirdum.

23/06: wit/zwarte ex.kater is gechipt, omgeving haven luts in Balk.

28/06: zwarte kat, 8 jaar, omgeving de Soal Hemelum.

07/07: 2 kittens 7 weken, wit zwart en zwart-wit, omgeving de Rijlst, St Nyk.

07/07: 3 cyperse kittens, 7 weken, omgeving Scharren, Scharsterbrug.

07/07: 6 kittens gedumpt in doos in Bos Bramerstraat, bij Idskenhuizen.

10/07: 1 kitten schildpad veel rood, 6 weken, omgeving Hichtumerweg, Bolsward.

11/07: schildpadpoes met 5 kittens van 6 weken oud, omgeving Wredehof, Rohel.

13/07: blauwcypers kitten 7 weken, omgeving Buorren Terhorne.

13/07: schildpadpoes- wit 1 jaar met 3 kittens. omgeving Wredehof Rohel.

15/07 zwart-wit kitten, 6 weken, Beukenlaan Joure.

15/07: cypers-wit kitten 5 weken,omgeving Hegedyk Bozum.

16/07: lapjespoes 1 jaar met 4 kittens.

18/07: zwart-witte poes met 4 kittens van 2 weken, omgeving Galamawei Oudega de fryske marren.

18/07: schildpadpoes 1 jaar met 1 kitten van 6 weken, Wredehof, Rohel.

18/07: cyperse poes met 3 kittens 6 weken, omgeving Furmerusstraat.

Vermist:

13/07: cyperse poes, is gechipt spitskopje grote kat 1 jaar, omgeving Licklamastraat Joure, inl.: 06-48679323.

16/07: zwart-witte ex.kater 4 jaar, omgeving Teatskehiem Blauwhuis, inl.: 06-19225984.

16/07: cypers-witte ex.kater met wiite buik, sokjes en streep op neus, omgeving It. Koekoekslân Arum, inl.: 06-11848995.

17/07: cypers-wit poes, bonte kop, 7 jaar, is gechipt, omgeving Gudsekop, inl.: 421952.

Gevonden:

Kittens Qwinty, Qwinzel en Qwatta zijn gevonden aan de Scharren in Scharsterbrug, wie mist deze kittens of weet waar ze thuis horen. Als hun baas niet komt mogen ze 22 juli naar een nieuwe baas, ze zijn niet geschikt voor in een gezin met kleine kinderen.