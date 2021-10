Zwerfdierenopvang De Nomadenhof, 18-10-21

SNEEK- Zwerfdierenopvang “de Nomadenhof”, Leeuwarderweg 93, te Sneek (in het Zwettebos), telefonisch bereikbaar onder nummer 0515-413399 ; tevens voor melding van vermiste en gevonden dieren! Open alleen op telefonisch afspraak i.v.m. het Corona covid-19 virus, maandag t/m zaterdag middag van 13.00 – 16.00 uur.

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds :

22/04: mechelse herder ex.reu, 4 jaar.

11/07: schildpadpoes met 5 kittens van 6 weken oud, omgeving Wredehof, Rohel.

26/07: zwart-witte poes 5 jaar omgeving Klooster Arumerweg Witmarsum.

29/07: 2 cyperse kittens Wredehof, Rohel.

17/08: 4 kittens 5 weken, omgeving Skutmakkerspole Terkaple.

22/08: zwart-witte kat, omgeving zwarte Brekken bij Sneek.

24/08: cypers-witte poes, 1 jaar, 5 kittens, omgeving Kampweg Rotserhaule.

05/09: 3 zwarte kittens omgeving carpoolplaats Follega.

06/09: 2 rood-witte kittens 11 weken, omgeving Carpoolplaats Nyland.

17/09: 5 kittens 12 weken, omgeving Lijnbaen Wijckel.

17/09: 2 kittens, 2 weken, omgeving Jousterweg Oudehaske.

28/09: cyperse 3 kleur met wit, kitten 4 maanden. Omgeving Sluisweg Lemmer.

03/10: zwart-wit kitten 16 weken, omgeving Hottingawei Nijland.

06/10: rood/wit kitten, 1 blauw en 1 geel oog, 16 weken met ceresto bandje om omgeving Westeind Oosterzee.

08/10: 2 lapjes kittens 8 weken, omgeving de Finne, Ijsbrechtum.

Vermist:

Gevonden:

14/10: zwart-wit kitten 5 maand, omgeving Gonggrijpstraat, inl.: 413399.

Kitten Velix zoekt nog een eigen mandje, dit kitten is niet geschikt voor bij kinderen. Voor Velix zoeken we een plekje waar hij zichzelf mag zijn en rustig uit zijn schulp mag kruipen, het liefst bij een sociale kat of kitten. Wie geeft dit ventje een kans?