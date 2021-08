Zwerfdierenopvang De Nomadenhof, 16-08-21

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds :

22/04: mechelse herder ex.reu, 4 jaar.

19/05: zwart-witte poes 1 jaar, omgeving Lennastraat Lemmer.

10/06: blauw-witte poes, 6 jaar, na 2 dagen 5 kittens, omgeving Waagplein Joure.

28/06: zwarte kater, 8 jaar, omgeving de Soal Hemelum.

07/07: 3 cyperse kittens, 7 weken, omgeving Scharren, Scharsterbrug.

07/07: 6 kittens gedumpt in doos in Bos Bramerstraat, bij Idskenhuizen.

11/07: schildpadpoes met 5 kittens van 6 weken oud, omgeving Wredehof, Rohel.

13/07: schildpadpoes- wit 1 jaar met 5 kittens. omgeving Wredehof Rohel.

16/07: lapjespoes 1 jaar met 4 kittens.

18/07: zwart-witte poes met 4 kittens van 2 weken, omgeving Galamawei Oudega de fryske marren.

18/07: cyperse poes met 3 kittens 6 weken, omgeving Furmerusstraat.

22/07: 3 kittens zonder moeder 14 dagen oud, omgeving Arumerweg Witmarsum.

24/07: lapjespoes met 3 kittens. omgeving Bauke de Vriesstraat, Bolsward.

26/07: zwart-witte poes, 3 jaar, omgeving Buorren Terhorne.

26/07: zwart-witte poes 5 jaar omgeving Klooster Arumerweg Witmarsum.

29/07: 2cyperse kittens Wredehof, Rohel.

29/07: zwart-wit kitten, 8 weken, omgeving ’t Zand Joure.

31/07: zwart wit kitten 9 weken, omgeving State as.

01/08: 2 kittens, rood-wit en roodcypers, 9 weken, omgeving Lyts Luchtenveld Joure.

03/08: zwart kitten witte haren bef, 12 weken, omgeving Koopmanweg echtenerbrug.

03/08: rood kitten 7 weken, omgeving Lijnbaen Wijckel.

03/08: schildpadpoes 2 jaar, met 2 kittens, omgeving Wolsumerwei Wolsum.

06/08:cypers kitten 10 weken, omgeving Wielenlaan Boornzwaag.

09/08:cyperse 3 kleur poes 1 jaar met 3kittens 10 weken, omgeving Fonteinwei Oudemirdum.

11/08: rood-wit kitten 6 weken oud, omgeving Molenkrite.

13/08: rode kat, 3 jaar, omgeving Willem Lodewijkstraat.

15/08: blauw-wit kitten 13 weken, omgeving Rinnert Anemastraat Ijlst.

15/08: 2 kittens cypers en lapje, 15 weken, omgeving Heaburgen Nijemirdum.

15/08: cypers kitten 9 weken, rasterhofpark.

Vermist:

14/08: rood-witte poes witte buik, bef en sokjes en kop, grijs vlooienbandje, klein van stuk, omgeving Willem Lodewijkstraat, inl.: 06-37327347.

Gevonden:

10/08: cyperswitte poes, witte buik, bef, kin, sokjes, linker oog staar onderlip zwarte vlek, 7 jaar, omgeving Bouke de Vriesstraat Bolsward, inl.: 06-24241906.

10/08: cypers-witte kat 1 jaar, omgeving Kimswerderlaan Kimswerd, inl.: 06-53170076.

11/08: zwarte kater 3 jaar loopt er al ¾ jaar heeft belbandje om, omgeving de Muonts Witmarsum, inl.:413399.

Kitten Xander is gevonden in het bos op de Fonteinwei in Oudemirdum, gister en vanochtend kwam ook de rest van de familie binnen. Wie herkent deze lieve katten of weet waar zij thuis horen?