Zwerfdierenopvang 'De Nomadenhof'

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

22/04: mechelse herder ex. Reu, 4 jaar.

02/05: 4 zwart/witte kater/poes 1 jaar/5 jaar.

23/05: kruising podenco maneto, 3 jaar.

08/06: cyperse 3 kleur, 2 jaar, mams met 3 kittens, omgeving Skeender Folsgare.

19/06: 4 kittens van 7 weken, L nest, omgeving Langwarderdyk St.Nicolaasga.

22/06: lapje poes 3 jaar, met 4 kittens van 16 weken, omgeving Badweg Bolsward.

27/06: lapjes kitten, 9 weken, omgeving Laad en Zaad Bolsward.

12/07: Wit kitten 10 weken, omgeving Singel.

13/07: schildpadpoes-wit 2 jaar met 2 kittens van 10 weken, omgeving Alexanderstraat.

14/07: cyperse poes met 4 kittens, omgeving de Brink Oudemirdum.

23/07: zwart-wit en cypers-wit kitten 13 weken, omgeving Thaborwei Tirns.

24/07: schildpad kitten 11 weken, omgeving Veldstraweg Ouwsterhaule.

28/07: wit/rode poes met 4 kittens omgeving Fragat Lemmer.

28/07: zwart-wit poesje 8 maand met 3 kittens, omgeving de Opper Heeg.

20/08: zwart/witkitten, 10 weken, omgeving Kanaalstraat.

21/08: zwart-wit kitten 7 weken, omgeving N928 Ypecolsga.

22/08: schildpad-wit poes 1 jaar, omgeving Worp Tjaardastraat.

24/08: wit- cypers, 1 jaar, kater.

24/08: cypers-wit kitten, kater, 5 maand.

24/08: zwart-witte kat 3 jaar.

26/08: blauw kitten 4 weken, omgeving Touwslagerstraat in puin container.

28/08: rood gemarmerd kitten 10 weken, omgeving Ijlst in sloot.

30/08: zwart kitten met paar witte haren als bef, 14 weken, omgeving 3e Woudstraat.

03/09: cypers/witte ex.kater, 8 jaar, omgeving Frank en Vrijhof Rohel.

03/09: schildpad kitten 14 weken, omgeving Pim Mulierstraat.

04/09: roodgemarmerd-wit katertje 12 weken, omgeving Heidenskipsterweg Koudum.

08/09: lapje blauw-creme wit 3 jaar, met 3 kittens, omgeving Ulekamp Joure.

10/09: 5 kittens gedumpt in bench 4 maanden oud, omgeving Hascarstrjitte IJsbrechtum.

10/09: 2 kittens 8 weken, omgeving Gaasterweg Rotstergaast.

Vermist:

06/09: x friese stabij, krulvacht, teef 2 jaar, is gechipt, omgeving Fluessen Drachten, inl.: 06-23417062.

06/09: zwarte ex.kater 8 jaar, sinds 3 weken, omgeving Brinkweg Nieuwehorne

08/09: zwart-witte poes, witte bef en pootjes, 5 jaar omgeving kapelstraat, inl.: 06-11253427.

10/09: rood/witte ex.kater, 2 jaar, is gechipt omgeving Ivige leane Loënga, inl.: 06-48810141.

Gevonden:

06/09: schildpadpoes met gele ogen, 1 jaar, in weiland Gaasterweg, Rotsergaast. Inl.: 06-11491771.

Kittens Isa, Iris, Ids, Ian en Ivar zijn gedumpt in de regenachtige avond van 10 september 2022. Ze zaten in een bench in de Hascarstrjitte in Ysbrechtum. De kittens zijn 4 maanden oud en super sociaal, ze moeten dus al langere tijd bij iemand in huis gewoond hebben.

Wie weet waar deze lieverds thuis horen?