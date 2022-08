Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

22/04: mechelse herder ex. Reu, 4 jaar.

02/05: 4 zwart/witte kater/poes 1 jaar/5 jaar.

23/05: kruising podenco maneto, 3 jaar.

08/06: cyperse 3 kleur, 2 jaar, mams met 3 kittens, omgeving Skeender Folsgare.

19/06: 4 kittens van 7 weken, L nest, omgeving Langwarderdyk St.Nicolaasga.

22/06: lapje poes 3 jaar, met 4 kittens van 16 weken, omgeving Badweg Bolsward.

27/06: lapjes kitten, 9 weken, omgeving Laad en Zaad Bolsward.

07/07: cypers poesje 7 weken, omgeving Fiifhûs Wolsum.

10/07: schildpad kitten 10 weken, omgeving Bothniakade.

12/07: Wit kitten 10 weken, omgeving Singel.

13/07: schildpadpoes-wit 2 jaar met 2 kittens van 10 weken, omgeving Alexanderstraat.

14/07: cyperse poes met 4 kittens, omgeving de Brink Oudemirdum.

18/07: zwart-witte poes, 9 jaar, omgeving Zwembad Joure.

19/07: zwart-wit kitten 10 weken, omgeving Folsgare.

23/07: zwart-wit en cypers-wit kitten 13 weken, omgeving Thaborwei Tirns.

24/07: schildpad kitten 11 weken, omgeving Veldstraweg Ouwsterhaule.

28/07: wit/rode poes met 4 kittens omgeving Fragat Lemmer.

28/07: zwart-wit poesje 8 maand met 3 kittens, omgeving de Opper Heeg.

28/07: 2 katten en 7 kittens, Bolsward.

01/08: rood kitten 12 weken, omgeving Hartwerd.

01/08: 10 kittens, 9 en 14 weken oud, omgeving Gabbemastraat.

04/08: cypers-wit kitten 9 weken, omgeving Jancko Douwemastraat.

06/08: wit/blauwe kittens, 16 weken, omgeving Cnossenlaan, tunneltje Pater Brugmanstraat Bolsward.

09/08: zwart/wit kitten, 6 weken, omgeving Trekweg Parrega.

11/08: zwart/wit kitten 5 weken, omgeving Horstweg/Atseburen Parrega/Hieslum.

12/08: rood kitten 7 weken, omgeving N359 Balk.

14/08: lapje met veel wit, kitten 8 weken, omgeving Kwekerijweg Rohel.

20/08: zwart/witkitten, 10 weken, omgeving Kanaalstraat.

21/08: zwart-wit kitten 7 weken, omgeving N928 Ypecolsga.

22/08: schildpad-wit poes 1 jaar, omgeving Worp Tjaardastraat.

24/08: wit- cypers, 1 jaar, kater.

24/08: cypers-wit kitten, kater, 5 maand

24/08: zwart-witte kat 3 jaar.

26/08: blauw kitten 4 weken, omgeving Touwslagerstraat in puin container.

27/08: cypers-witte poes 11+ jaar, in Houkesloot.

28/08: rood gemarmerd kitten 10 weken, omgeving Ijlst in sloot.

Vermist:

22/08: sinds 6 weken, cypers-witte poes, witte bef en pootjes, is gechipt, 2 jaar, omgeving de Dobbe Balk, inl.: 413399.

22/08: sinds 19-08, rode ex.kater is gechipt omgeving Zuiderveldplantsoen, Joure, inl.:413399.

23/08: agouticypers/wit 5 maand kater, is gechipt, omgeving Gerritshof, inl.: 413399.

23/08: zwarte kater 1 jaar omgeving Schwartzenbergweg Hictum, inl.: 06-33662131.

26/08: sinds 17-08 cypers- veel wit ex.kater met rood bandje, 2 jaar , is gechipt, omgeving Hemdijk, inl.: 06-27485774.

27/08: sinds 25-08, Maincoon schildpad- wit poes 6 jaar, omgeving Haersma Buma laan IJsbrechtum, inl.: 06-105908790.

Gevonden:

22/08: Rood-witte oudere kater, witte bef en pootjes, omgeving Scherhemstraat, inl.: 06-13446165.

26/08: zwarte volwassen kater omgeving Skuniadyk, Bakhuizen, inl.: 413399

Quinten is een katertje van 4 maand oud, hij is samen met 9 andere kittens gedumpt in de Gabbemastraat in Sneek.

Zijn maatjes zijn inmiddels allemaal geplaatst, alleen Quinten is nu nog opzoek naar een eigen mandje, wie maakt Quinten gelukkig?