Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds:

22/04: mechelse herder ex. Reu, 4 jaar.

02/05: 4 zwart/witte kater/poes 1 jaar/5 jaar.

23/05: kruising podenco maneto, 3 jaar.

08/06: cyperse 3 kleur, 2 jaar, mams met 3 kittens, omgeving Skeender Folsgare.

19/06: 4 kittens van 7 weken, L nest, omgeving Langwarderdyk St.Nicolaasga.

22/06: lapje poes 3 jaar, met 4 kittens van 16 weken, omgeving Badweg Bolsward.

27/06: lapjes kitten, 9 weken, omgeving Laad en Zaad Bolsward.

07/07: cypers poesje 7 weken, omgeving Fiifhûs Wolsum.

10/07: schildpad kitten 10 weken, omgeving Bothniakade.

12/07: Wit kitten 10 weken, omgeving Singel.

13/07: schildpadpoes-wit 2 jaar met 2 kittens van 10 weken, omgeving Alexanderstraat.

14/07: cyperse poes met 4 kittens, omgeving de Brink Oudemirdum.

18/07: zwart-witte poes, 9 jaar, omgeving Zwembad Joure.

19/07: zwart-wit kitten 10 weken, omgeving Folsgare.

23/07: zwart-wit en cypers-wit kitten 13 weken, omgeving Thaborwei Tirns.

24/07: schildpad kitten 11 weken, omgeving Veldstraweg Ouwsterhaule.

28/07: wit/rode poes met 4 kittens omgeving Fragat Lemmer.

28/07: zwart-wit poesje 8 maand met 3 kittens, omgeving de Opper Heeg.

28/07: 2 katten en 7 kittens, Bolsward.

28/07: 2 kittens 4 weken, omgeving Bandsloot Bantega.

01/08: rood kitten 12 weken, omgeving Hartwerd.

01/08: 10 kittens, 9 en 14 weken oud, omgeving Gabbemastraat.

04/08: cypers-wit kitten 9 weken, omgeving Jancko Douwemastraat.

06/08: zwart-wit kitten 9 weken, omgeving N359 tussen Workum en Parrega.

06/08: wit/blauwe kittens, 16 weken, omgeving Cnossenlaan, tunneltje Pater Brugmanstraat Bolsward.

09/08: cypers 3 kleur kitten 8 weken, omgeving Vitusdyk, blauwhuis.

09/08: zwart/wit kitten, 6 weken, omgeving Trekweg Parrega.

11/08: zwart/wit kitten 5 weken, omgeving Horstweg/Atseburen Parrega/Hieslum.

12/08: rood kitten 7 weken, omgeving N359 Balk.

12/08: cypers-wit kitten 12 weken, omgeving Sieswerd Hichtum.

14/08: lapje met veel wit, kitten 8 weken, omgeving Kwekerijweg Rohel.

20/08: zwart/witkitten, 10 weken, omgeving Kanaalstraat.

21/08: zwart-wit kitten, 7 weken, omgeving Napjesstraat.

21/08: zwart-wit kitten 7 weken, omgeving N928 Ypecolsga.

Vermist:

17/08: Witte 3 kleur poes, is gechipt 1 jaar, omgeving ’t Wijd, Lemmer, inl.: 06-577712960.

17/08: sinds 2 weken zwarte poes met wit befje 12 jaar omgeving van Aylvaweg Witmarsum, inl.: 06-42287171.

18/08: sinds 2 dagen zwart-witte poes, witte pootje 3,5 jaar is gechipt omgeving Kleinzand Sneek, inl.:

06-30887782.

Gevonden:

15/08: Oost europese herder, reu 10 maanden is gechipt, Omgeving Oosterzee, inl.: 0514-561577 vragen naar Grietje.

Robin is een echte flierefluiter hij was 's avonds om 23.00 uur nog op pad in de Jancko Douwemastraat. Gelukkig is dit kleine ventje gevonden en wacht nu veilig op zijn baasje. Helaas wordt Robin blijkbaar niet vermist, nu zou hij wel een nieuw baasje willen hebben, wie geeft deze knuffelkont een nieuw thuis?