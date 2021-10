Zwerfdierenopvang De Nomadenhof, 04-10-21

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds :

22/04: mechelse herder ex.reu, 4 jaar.

28/06: zwarte kater, 8 jaar, omgeving de Soal Hemelum.

11/07: schildpadpoes met 5 kittens van 6 weken oud, omgeving Wredehof, Rohel.

26/07: zwart-witte poes 5 jaar omgeving Klooster Arumerweg Witmarsum.

29/07: 2cyperse kittens Wredehof, Rohel.

17/08: 4 kittens 5 weken, omgeving Skutmakkerspole Terkaple.

18/08: wit-cyperse ex.kater, 5 jaar, omgeving Petrus Groeniastraat Makkum.

22/08: zwart-witte kat, omgeving zwarte Brekken bij Sneek.

24/08: cypers-witte poes, 1 jaar, 5 kittens, omgeving Kampweg Rotserhaule.

30/08: 4 kittens 12 weken, omgeving marnedyk Schettens.

31/08: zwart wit kitten 8 weken, omgeving Tsjemlan Gauw, onder motorkap.

05/09: 3 zwarte kittens omgeving carpoolplaats Follega.

06/09: 2 rood-witte kittens 11 weken, omgeving Carpoolplaats Nyland.

14/09: rood-wit kitten 14 weken, omgeving Fugelikkers Workum.

16/09: zwart -wit kitten 10 weken, omgeving Rasterhofpark.

17/09: 5 kittens 12 weken, omgeving Lijnbaen Wijckel.

17/09: 2 kittens, 2 weken, omgeving Jousterweg Oudehaske.

19/09: 2 kittens 4 weken, omgeving ? Ranzijn dierenarts.

20/09: 1 kitten, 14 weken, blauwcypersgemarmerd-wit, omgeving Tirns.

27/09: wit/rood kitten, omgeving Bolsward.

28/09: cyperse 3 kleur met wit, kitten 4 maanden. Omgeving Sluisweg Lemmer.

Vermist:

27/09: maincoon, bleu tabby ex.kater is gechipt 3 jaar, omgeving Weersterweg Wons, inl.: 413399.

28/09: zwart-witte poes, witte bef, snorharen en pootjes, 16 jaar is gechipt,omgeving Nassau Dillenburgstraat, inl.: 06-50737418.

01/10: jack russel black and tan is gechipt ex.reu 7 jaar omgeving Alde klooster Hartwerd, inl.: 06-15213905.

Gevonden:

Steven is gevonden in de Petrus Groeniastraat in Makkum, hij liep hier al enige weken/maanden. Wie mist deze obesitas kat of weet waar hij thuis hoort? Steven is een enorme knuffelkat, hij kan het ook goed vinden met Sam. Wie houdt wel van een onsje meer en geeft Steven weer een mooie toekomst?