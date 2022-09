Zwerfafval in het Zwettebos op World Cleanup day opgeruimd

SNEEK- Afgelopen zaterdag 17 september was het World Cleanup day. Overal in het land zijn acties georganiseerd om zwerfafval op te ruimen, zo ook in Sneek. Lions Club Sneek heeft zich wederom dit jaar, gewapend met prikkers en vuilniszakken, ingezet om het zwerfaval in het Zwettebos op te ruimen.