Zwerf door de Friese natuur met de hjerstswalker

Natuurjournalist Remco de Vries gaat op pad als 'de hjerstswalker' waarbij de herfstnatuur in zes afleveringen centraal staat. De hjerstswalker is vanaf maandag 31 oktober te zien bij Omrop Fryslân.

Samen met cameraman Gerko Jonker gaat Remco de Vries op zoek naar de mooiste plekken in de Friese natuur. Maar dit kan nog wel eens een hele opgave worden: "Het is een behoorlijke uitdaging, want het weer kan wel eens een stuk minder aangenaam zijn dan in het voorjaar en het vogelleven concentreert zich uiteraard niet meer op plekken waar gebroed wordt."

Het uitgangspunt is wel hetzelfde als het eerdere televisieprogramma, namelijk laten zien hoe de mooie de Friese natuur eigenlijk is. Maar helaas gaat het niet altijd even goed met deze natuur: "Natuurlijk speelt er van alles in de Friese natuur en het is ook duidelijk dat die natuur behoorlijk onder druk staat. Het is dan ook aan mij om dat te laten zien. Maar je moet soms ook genieten van de natuur en liefde hebben voor wat er zo bijzonder aan is", zegt Remco.