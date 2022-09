Zwemvierdaagse van Sneek van 3 t/m 7 oktober

SNEEK - Na 2 jaar van afwezigheid zal dit jaar eindelijk weer een zwem4daagse plaatsvinden in Sneek. Deze wordt gehouden van: 3 oktober 2022 t/m 7 oktober 2022, in zwembad It Rak in Sneek.

Dit jaar wordt de zwem4daagse wederom georganiseerd door zwemvereniging Neptunia'24 uit Sneek. De zwem4daagse zal dit jaar voor de 43ste keer worden gehouden. Iedereen is welkom, jong en oud, lid of geen lid. Enige voorwaarde om mee te doen is dat je kunt zwemmen. Wanneer je 4 dagen lang elke dag je baantjes hebt gezwommen krijg je een mooie medaille.

De kosten zijn € 8,50 per persoon bij online inschrijving. Als je liever aan de deur een kaartje koopt, dan kost dit € 10,-. Dit kan alleen op 3 of 4 oktober en pinnen is niet mogelijk. Inschrijven voor de zwem4daagse is hier mogelijk.

De zwemvierdaagse wordt gezwommen tussen 18.30 en 21.00 uur. Er wordt gestart in verschillende groepen (zie website) Vrijdag is een inhaaldag. Dan kan er alleen gezwommen worden tussen 18.30 en 19.30 uur.