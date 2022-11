Zwemvereniging Neptunia'24 moet contributie verhogen door huurverhoging zwembad

Voor kinderen gaat het om een jaarlijkse contributie verhoging van 35 euro, voor volwassenen is het 70 euro. "Het is goed mogelijk dat niet iedereen dit kan opbrengen", zegt voorzitter Peter van Leeningen van de zwemvereniging. "Dat betekent dat we leden verliezen, terwijl zwemmen juist zo belangrijk is."

Regiomanager Harm Jan Hagendoorn van Optisport laat in een reactie ween dat hij begrip heeft voor de zorgen. "Want ook wij vinden het belangrijk dat iedereen kan zwemmen. We beseffen dat dit een grote impact heeft. Hoe groot de gevolgen zijn en hoe hoog de verhoging zal zijn, daar kunnen we nog niks over zeggen. Daar is het nog te vroeg voor."